Українських дітей та тяжкохворих з Covid-19 не лікуватимуть «Гідроксихлорохіном»

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 13:39

Також з протоколу лікування виключили ряд інших препаратів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що МОЗ виключило препарат «Гідроксихлорохін» з протоколу для лікування хворих на коронавірус. Однак, мова йде лише про лікування дітей та важкохворих пацієнтів. Так, протималярійний препарат все ще використовуватимуть для пацієнтів з середньою тяжкістю захворювання.

Про зміни у протоколі розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

«Над оновленням протоколу лікування Covid-19 працює 31 експерт. В стандарт надання медичної допомоги при коронавірусі буде включено «дексаметазон» і додаток з антикоагулянтної терапії. Крім цього, буде виключений "лопінавір", "ритонавір", а також буде розширена можливість використання" ремдесівіра"», - уточнила вона.

Наразі відповідний наказ МОЗ чекає підпису.