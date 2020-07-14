Українцям дозволили подорожі до Лівану і на Багами

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Список країн, які готові приймати у себе українців, розширився до 25.
Новину передає «Преса України».
Список країн, куди можуть подорожувати українці, розширився. Тепер мандрівники можуть дозволити собі відпочинок в Лівані та на Багамах. А саме під час пандемії коронавірусу. Всього українцям доступні 25 країн.
Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, в які можуть поїхати українці. Зараз таких країн стало 25. Додалися Багамські острови. Згоден, дуже віддалена точка, хоча і приваблива для туризму. І Ліван - менш популярний напрям серед українських туристів, хоча країна надзвичайно цікава і красива», - зазначив він на брифінгу.
Варто зазначити, що перед плануванням поїздки мандрівникам пропонується ознайомитися з інтерактивною картою, яка допоможе розібратися, які умови треба виконати для подорожі в ту чи іншу країну.
До слова, за словами міністра, наразі українці найбільше цікавляться подорожами в Угорщину, Туреччину і Росію.
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