Названа наступна дата продовження карантину в Україні

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Джерела в МОЗ повідомили, що влада продовжить карантин до середини серпня.
Новину передає «Преса України».
За даними видання «Сегодня», яке посилається на інформацію джерела з МОЗ, карантин в Україні можуть продовжити до 14 серпня. Й на цьому українське керівництво не зупиниться. Тим часом в Офісі президента України заявляють про стабілізацію епідеміологічної ситуації в країні.
«Зараз йде дискусія про продовження карантину і про те, в якому вигляді його продовжувати. З більшою часткою ймовірності карантин буде продовжено після 31 липня. Продовжено будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані», - відзначило джерело.
Також відомо, що поки немає відповідного проекту постанови, однак, над ним працюють. Джерело додало, що ефективними виявилися заходи з дотримання дистанції, заходи, які стосуються транспорту.
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