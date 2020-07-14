Названа наступна дата продовження карантину в Україні

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 12:53

Джерела в МОЗ повідомили, що влада продовжить карантин до середини серпня.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Сегодня», яке посилається на інформацію джерела з МОЗ, карантин в Україні можуть продовжити до 14 серпня. Й на цьому українське керівництво не зупиниться. Тим часом в Офісі президента України заявляють про стабілізацію епідеміологічної ситуації в країні.

«Зараз йде дискусія про продовження карантину і про те, в якому вигляді його продовжувати. З більшою часткою ймовірності карантин буде продовжено після 31 липня. Продовжено будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані», - відзначило джерело.

Також відомо, що поки немає відповідного проекту постанови, однак, над ним працюють. Джерело додало, що ефективними виявилися заходи з дотримання дистанції, заходи, які стосуються транспорту.