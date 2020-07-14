17 штатів США подали позов до адміністрації Трампа щодо видворення студентів

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 12:20

Сімнадцять штатів США та округ Колумбія не оцінили рішення Дональда Трампа ввести нові візові правила.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що на адміністрацію президента Дональда Трампа подали до суду. Одразу 17 штатів та округ Колумбія заявили, що виступають проти нещодавнього правила федерального уряду про позбавлення іноземних студентів їхніх віз. Як відомо, деякі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання у зв’язку з пандемією.

В адміністрації Трампа вирішили, що студенти-іноземці можуть навчатися онлайн й на своїй батьківщині, тому останнім пригрозили депортацією, якщо вони самі не покинуть Штати.

«Адміністрація Трампа навіть не намагалася пояснити основи цього безглуздого правила, яке змушує школи вибирати між тим, щоб утримувати своїх міжнародних студентів та захищати здоров'я та безпеку своїх кампусів», - заявила в повідомленні генеральний прокурор штату Массачусетс Маура Хейлі.

Позов, поданий до Окружного суду США в Бостоні, вимагав наказу про припинення вступу в дію нового правила, звинувачуючи федеральний уряд в участі у «жорстокій, різкій та незаконній дії щодо вигнання іноземних студентів під час пандемії.

До Хейлі у позові долучились генеральні адвокати з Колорадо, Коннектикута, Делавера, округу Колумбія, Іллінойса, Меріленду, Мічигану, Міннесоти, Невади, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Орегону, Пенсильванії, Род-Айленду, Вермонту, Вірджинії та Вісконсіна.