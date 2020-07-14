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Новий iPhone 12 матиме слабку батарею – ЗМІ

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 11:39
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Новий iPhone 12 матиме слабку батарею – ЗМІ

Аналітики вважають, що економні батареє будуть не на всіх моделях лінійки 2020 року.

Новину передає «Преса України». 

За даними видання Ubergizmo, згідно з доповіддю MySmartPrice, Apple може зменшити ємність акумулятора для деяких новинок 2020 року - iPhone 12. 

За чутками, базовий iPhone 12 матиме акумулятор 2227 mAh, iPhone 12 Max буде поставлятися з батареєю 2775 mAh, iPhone 12 Pro з батареєю 2775 mAh, а iPhone 12 Pro Max – 3687 mAh.

До слова, минулого року базовий iPhone 11 оснастився акумулятором на 3,110 мАг, модель Pro - акумулятором на 3190 мАг, а модель Pro Max - акумулятором на 3500 мАг. 

 

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