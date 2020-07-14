Росіянам доплачуватимуть за довгий шлюб

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 11:04

За золоте весілля можна отримати від держави 50 тисяч рублів.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, росіяни, які перебувають у шлюбі декілька десятків років, матимуть додаткові виплати від держави. Голова Центру правової допомоги "Справа життя" Іван Соловйов уточнив, що розмір виплат у різних регіонах відрізнятиметься.

Зокрема, грошові подарунки можуть очікувати пари в Санкт-Петербурзі, Ханти-Мансійському автономному окрузі і Удмуртії. Так, в деяких регіонах до золотого весілля, тобто коли пара в шлюбі перебуває 50 років, виплачуватимуть 50 тисяч рублів, що еквіталентно 19 тисячам гривень.

Щоб отримати гроші від держави, щасливі пари повинні написати відповідну заяву, однак, не раніше, ніж за місяць до ювілею.