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Австрійці зможуть робити ПЛР-тести на Covid-19 вдома

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 10:29
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Австрійці зможуть робити ПЛР-тести на Covid-19 вдома

Вартість тесту на коронавірус буде не маленькою.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що в Австрії людям дозволили купувати та робити вдома ПЛР-тести на коронавірус. Директор однієї з мереж магазинів та аптек Гаральд Бауер пояснив, що люди хочуть робити такі тести, тому він вирішив задовольнити попит. 

Вартість тесту становить 119 євро, що рівно 3652 гривням. Наразі купити тест компанії Novogenia GmbH можна в онлайн магазині з метою уникнення контактів з людьми. 

У спеціальну ємність люди поміщатимуть зразок слини й в захищеній упаковці відправлятимуть його в лабораторію. Результат обіцяють відправляти електронною поштою протягом 1-3 днів.

 

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