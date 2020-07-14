В Україні 638 нових випадків захворювання на коронавірус

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 09:57

Кількість летальних випадків збільшилась на 14 осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на 14 липня в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 638 осіб. Найбільше нових випадків у Львівській області – 147 та місті Києві – 112.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 14 людей. Днем раніше кількість летальних випадків становила 15 осіб. За весь період спостереження померли 1412 осіб. Одужати вдалось 27 154 українцям.

Ситуація в областях та столиці наступна.

Вінницька область — 2148 випадків;

Волинська область — 3080 випадків;

Дніпропетровська область — 1146 випадків;

Донецька область — 765 випадків;

Житомирська область — 1542 випадки;

Закарпатська область — 4055 випадків;

Запорізька область — 622 випадки;

Івано-Франківська область — 3127 випадків;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6350 випадків;

Київська область — 3090 випадків;

Львівська область — 7254 випадки;

Луганська область — 95 випадків;

Миколаївська область — 487 випадків;

Одеська область — 2258 випадків;

Полтавська область — 334 випадки;

Рівненська область — 4740 випадків;

Сумська область — 341 випадок;

Тернопільська область — 2276 випадків;

Харківська область — 2723 випадки;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 909 випадків;

Чернівецька область — 5184 випадки;

Черкаська область — 755 випадків;

Чернігівська область — 612 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.