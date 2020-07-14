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Бекхеми обрали старшому сину весільний подарунок

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 09:19
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Бекхеми обрали старшому сину весільний подарунок

21-річний Бруклін Бекхем вирішив одружитися. Його зіркові батьки вже підготували йому щедрий подарунок.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що Бруклін Бекхем та його наречена Нікола Пелц матимуть хороший новий будинок. Вони зможуть в нього заїхати після весільної церемонії. Такий подарунок зроблять молодій парті батьки Брукліна, Девід та Вікторія Бекхем.

Нагадаємо, Бруклін та його нова кохана Нікола Пелц, яка є дочкою американського бізнесмена-мільярдера Нельсона Пельтца, приголомшили новиною про одруження у минулі вихідні.

За даними ЗМІ, попри те, що Бруклін та Нікола багато часу проводять в США, жити вони хочуть в Лондоні. 

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