Тимошенко піймали за переглядом кліпу у ВРУ

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Народна обраниця зосередилась на телефоні, коли обговорювався законопроект про безпеку на дорогах.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти помітили, як лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко розважається під час засідання ВРУ. А саме в момент обговорення закону про безпеку на дорогах. Так, 59-річна Тимошенко переглядала відеокліп.
Під час виступу заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, коли той закликав підтримати законопроект №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху», Юлія Тимошенко зосередилась на своєму мобільному пристрої.
До слова, журналісти також зробили декілька кадрів, на яких видно, як Тимошенко привітно цілується з народним депутатом Вадимом Новинським та тисне руку представнику ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
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