Тимошенко піймали за переглядом кліпу у ВРУ

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 08:39

Народна обраниця зосередилась на телефоні, коли обговорювався законопроект про безпеку на дорогах.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти помітили, як лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко розважається під час засідання ВРУ. А саме в момент обговорення закону про безпеку на дорогах. Так, 59-річна Тимошенко переглядала відеокліп.

Під час виступу заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, коли той закликав підтримати законопроект №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху», Юлія Тимошенко зосередилась на своєму мобільному пристрої.

До слова, журналісти також зробили декілька кадрів, на яких видно, як Тимошенко привітно цілується з народним депутатом Вадимом Новинським та тисне руку представнику ОПЗЖ Віктору Медведчуку.