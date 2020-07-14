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Тимошенко піймали за переглядом кліпу у ВРУ

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 08:39
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Тимошенко піймали за переглядом кліпу у ВРУ

Народна обраниця зосередилась на телефоні, коли обговорювався законопроект про безпеку на дорогах. 

Новину передає «Преса України». 

Українські журналісти помітили, як лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко розважається під час засідання ВРУ. А саме в момент обговорення закону про безпеку на дорогах. Так, 59-річна Тимошенко переглядала відеокліп.

Під час виступу заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, коли той закликав підтримати законопроект №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху», Юлія Тимошенко зосередилась на своєму мобільному пристрої.

До слова, журналісти також зробили декілька кадрів, на яких видно, як Тимошенко привітно цілується з народним депутатом Вадимом Новинським та тисне руку представнику ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

 

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