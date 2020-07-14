Офіційна гривня значно ослабла до долара та євро

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Офіційна гривня в Україні продемонструвала ослаблення до долара та євро. Нацвалюта віддала провідним іноземним валютам 13 та 28 копійки відповідно. Готівкові курси теж значно змінились.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 липня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,08 грн. Нацвалюта втратила 13 копійок. Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,68 грн. Офіційна гривня ослабла на 28 копійок від попереднього встановленого банком курсу.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,00 грн, що більше від вчорашнього курсу на 5 копійок. Продаж долара відбувається за 27,25 грн, що більше від вчорашнього курсу на 6 копійок. Купівля євро проходить за 30,30 грн, що більше на 7 копійок від вчорашнього курсу, а продаж проходить за 30,80 грн, що більше на 9 копійок.
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