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Швидкого відновлення після пандемії не буде – ВООЗ

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 07:29
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Швидкого відновлення після пандемії не буде – ВООЗ

Тедрос Адхан Гебрейсус нагадав, що країни обрали неправильний шлях у вирішенні проблеми коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

У ВООЗ заявили, що після неочікуваної пандемії коронавірусу світ не зможе швидко повернутися до звичного життя. Виступаючи на брифінгу голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адхан Гебрейсус заявив про це досить впевнено. 

«Я хочу бути прямим з вами: повернення до старого нормального життя в найближчому майбутньому не буде», - йшлось у його заяві.

За його словами, ряд держав обрали неправильний спосіб боротьби зі смертоносним вірусом. Голова ВООЗ наголосив, що в середньому коронавірус набирає обертів і найгірше ще попереду.

Нагадаємо, у світі зафіксовано 13,240,427 випадків захворювання на вірус. З них 575,601 летальний випадок.

 

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