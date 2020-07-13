Світові ціни на золото встановили нові рекорди

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Банкіри та аналітики вважають, що ціна на дорогоцінні метали ростиме й надалі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, ціни на золото на нью-йоркській біржі Comex зросли на 0,37%, або на $6,75 долара - до $1808,65 за тройську унцію. Тим часом вересневі ф'ючерси на срібло піднялись на 1,51% - до $19,34 долара за унцію.
Банкіри прогнозують, що ціни на дорогоцінний метал полізуть вгору, особливо в разі погіршення ситуації з коронавірусом. Аналітик Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що ціна на золото може досягти $1900 за тройську унцію. Тим не менше, бажаючим інвестувати в золото варто враховувати можливість втрат.
14:41: В Україні медики «швидкої допомоги» отримають більші зарплати
14:23: Рада перегляне скасування викладання російською мовою в школах
13:50: Зеленський підписав закон про поліпшення скрутного становища митців
12:41: Зеленський не готовий боротися з корупцією – Тимошенко
12:10: B2B Jewelry – Ошуканий рівнянин закликав не купувати прикраси
11:38: Ляшко запропонував назвати партію Зеленського «Слуга урода»
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