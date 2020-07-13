Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський не готовий боротися з корупцією – Тимошенко
  • В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі
  • ЄС каже Україні прямим текстом: знай своє місце, землерийка

Світові ціни на золото встановили нові рекорди

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 15:12
Версія для друку
Світові ціни на золото встановили нові рекорди

Банкіри та аналітики вважають, що ціна на дорогоцінні метали ростиме й надалі.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 13 липня, ціни на золото на нью-йоркській біржі Comex зросли на 0,37%, або на $6,75 долара - до $1808,65 за тройську унцію. Тим часом вересневі ф'ючерси на срібло піднялись на 1,51% - до $19,34 долара за унцію.

Банкіри прогнозують, що ціни на дорогоцінний метал полізуть вгору, особливо в разі погіршення ситуації з коронавірусом. Аналітик Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що ціна на золото може досягти $1900 за тройську унцію. Тим не менше, бажаючим інвестувати в золото варто враховувати можливість втрат.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції