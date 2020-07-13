Світові ціни на золото встановили нові рекорди

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 15:12

Банкіри та аналітики вважають, що ціна на дорогоцінні метали ростиме й надалі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, ціни на золото на нью-йоркській біржі Comex зросли на 0,37%, або на $6,75 долара - до $1808,65 за тройську унцію. Тим часом вересневі ф'ючерси на срібло піднялись на 1,51% - до $19,34 долара за унцію.

Банкіри прогнозують, що ціни на дорогоцінний метал полізуть вгору, особливо в разі погіршення ситуації з коронавірусом. Аналітик Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що ціна на золото може досягти $1900 за тройську унцію. Тим не менше, бажаючим інвестувати в золото варто враховувати можливість втрат.