В Україні медики «швидкої допомоги» отримають більші зарплати

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Голова МОЗ Максим Степанов запевнив, що підвищення буде істотним.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що з 1 вересня медики «швидкої допомоги» матимуть більші зарплати.
«З 1 вересня передбачається підвищення заробітної плати всім медпрацівникам з вторинного і третинного ланки, зокрема екстреної медичної допомоги. Це передбачається як лікарям, так і середньому та молодшому медичному персоналу», - заявив він.
Степанов додав, що на цей раз підвищення зарплати дійсно буде істотним. Він уточнив, що на нові машини екстреної допомоги виділять 922 мільйони гривень. Цих грошей вистачить для купівлі близько 400 автомобілів. Їх розподілять між областями.
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