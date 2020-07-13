Рада перегляне скасування викладання російською мовою в школах

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 14:23

Про те, що нардепи України переглянуть відповідне питання, повідомила Соломія Бобровська.

Новину передає «Преса України».

Депутат фракції «Голос» Соломія Бобровська заявила, що представники президентської партії «Слуга народу» ввели до порядку денного ВРУ перегляд скасування викладання в школах російською мовою.

«Тільки що керівництво "слуг народу" висловилося за підтримку російської мови в Україні. Пан Корнієнко на погоджувальній раді попросив поставити це питання до порядку денного Ради», - зазначила вона.

Варто зазначити, що мова йде про законопроект 2362, яким скасовується викладання в школах країни російською мовою.