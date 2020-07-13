Зеленський підписав закон про поліпшення скрутного становища митців

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 13:50

Президент України офіційно підтримав діячів культури, чия концертна діяльність припинилася під час карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав раніше прийнятий закон щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу на тлі пандемії. Про це український лідер написав у соцмережі.

«Креативні індустрії, заклади культури – серед тих, хто найбільше постраждав від карантину. Адже їхня діяльність зупинилася майже повністю, й зараз вони живуть у цілковитій невизначеності. Це цілі сфери економіки, які нині перебувають на межі виживання. Вони також сплачують податки й дають людям робочі місця, тому потребують не меншої підтримки, ніж традиційні галузі бізнесу», - зазначив лідер країни.

Зеленський додав, що рівень держави також визначається рівнем культури нації.