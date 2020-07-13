Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський не готовий боротися з корупцією – Тимошенко
  • В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі
  • ЄС каже Україні прямим текстом: знай своє місце, землерийка

Зеленський підписав закон про поліпшення скрутного становища митців

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 13:50
Версія для друку
Зеленський підписав закон про поліпшення скрутного становища митців

Президент України офіційно підтримав діячів культури, чия концертна діяльність припинилася під час карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав раніше прийнятий закон щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу на тлі пандемії. Про це український лідер написав у соцмережі.

«Креативні індустрії, заклади культури – серед тих, хто найбільше постраждав від карантину. Адже їхня діяльність зупинилася майже повністю, й зараз вони живуть у цілковитій невизначеності. Це цілі сфери економіки, які нині перебувають на межі виживання. Вони також сплачують податки й дають людям робочі місця, тому потребують не меншої підтримки, ніж традиційні галузі бізнесу», - зазначив лідер країни.

Зеленський додав, що рівень держави також визначається рівнем культури нації.

    

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції