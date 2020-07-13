Найбагатшою жінкою в США стала Маккензі Безос

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Колишня дружина засновника Amazon навіть після розлучення змогла добре розбагатіти.
Новину передає «Преса України».
За даними впливового видання Forbes, колишня дружина Джеффа Безоса, Маккензі Безос, стала найбагатшою жінкою в США. Маючи $62,3 млрд вона обігнала дочку засновника мережі супермаркетів Walmart Еліс Уолтон.
Відомо, що на минулому тижні акції 50-річної Маккензі Безос виросли в ціні на 10%, тобто на $6,1 млрд.
Тим не менше, найбагатшою жінкою у світі залишається спадкоємиця L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, у якої $64 млрд. За словами аналітиків, Маккензі Безос може обігнати Франсуазу, адже очікується, що акції Amazon будуть рости й надалі. До слова, колишня дружина Джефа Безоса володіє 25% акцій Amazon.
12:41: Зеленський не готовий боротися з корупцією – Тимошенко
12:10: B2B Jewelry – Ошуканий рівнянин закликав не купувати прикраси
11:38: Ляшко запропонував назвати партію Зеленського «Слуга урода»
10:55: Угорщина відкрила кордони для росіян та закрила для українців
09:50: РНБО представила свіжі дані щодо коронавірусу в Україні
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