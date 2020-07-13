Найбагатшою жінкою в США стала Маккензі Безос

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 13:17

Колишня дружина засновника Amazon навіть після розлучення змогла добре розбагатіти.

Новину передає «Преса України».

За даними впливового видання Forbes, колишня дружина Джеффа Безоса, Маккензі Безос, стала найбагатшою жінкою в США. Маючи $62,3 млрд вона обігнала дочку засновника мережі супермаркетів Walmart Еліс Уолтон.

Відомо, що на минулому тижні акції 50-річної Маккензі Безос виросли в ціні на 10%, тобто на $6,1 млрд.

Тим не менше, найбагатшою жінкою у світі залишається спадкоємиця L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, у якої $64 млрд. За словами аналітиків, Маккензі Безос може обігнати Франсуазу, адже очікується, що акції Amazon будуть рости й надалі. До слова, колишня дружина Джефа Безоса володіє 25% акцій Amazon.