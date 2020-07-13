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Найбагатшою жінкою в США стала Маккензі Безос

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 13:17
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Найбагатшою жінкою в США стала Маккензі Безос

Колишня дружина засновника Amazon навіть після розлучення змогла добре розбагатіти.

Новину передає «Преса України».

За даними впливового видання Forbes, колишня дружина Джеффа Безоса, Маккензі Безос, стала найбагатшою жінкою в США. Маючи $62,3 млрд вона обігнала дочку засновника мережі супермаркетів Walmart Еліс Уолтон.

Відомо, що на минулому тижні акції 50-річної Маккензі Безос виросли в ціні на 10%, тобто на $6,1 млрд.

Тим не менше, найбагатшою жінкою у світі залишається спадкоємиця L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, у якої $64 млрд. За словами аналітиків, Маккензі Безос може обігнати Франсуазу, адже очікується, що акції Amazon будуть рости й надалі. До слова, колишня дружина Джефа Безоса володіє 25% акцій Amazon.

 

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