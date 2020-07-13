Зеленський не готовий боротися з корупцією – Тимошенко

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Юлія Тимошенко звернула увагу на те, що тимчасова слідча комісія не захотіла розглядати питання про багатомільярдні недоплати збоку «Нафтогазу» державі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила на засіданні тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції у владі. Депутат ВРУ зазначила у соцмережі, що підняла питання «Нафтогазу», який, як відомо, недоплатив до держбюджету десятки мільярдів гривень.
«У нас у фракції «Батьківщина» складається таке враження, що президент і влада, блокуючи розгляд цього питання, кришують корупцію в НАК «Нафтогаз». Для того, щоб перевірити це, запропонувала включити питання аудиту цієї компанії до порядку денного тимчасової слідчої комісії», - заявила Тимошенко.
В результаті члени комісії не погодилися розглядати це питання. Тимошенко відзначила, що це є відповідь на питання, чи готовий президент Володимир Зеленський боротися з корупцією.
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