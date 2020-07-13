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Фінансова піраміда, яка з невідомих причин продовжує затягувати українців, змусила одного з потерпілих голосно заявити про шахрайство.
Новину передає «Преса України».
Рівнянин Віктор Моторний влаштував перед магазином «B2B», що на вулиці Грушевського 77, одиночний пікет. Чоловік розповів, що він придбав прикрас на 8 тисяч доларів у магазині «B2B», який є явною фінансовою пірамідою, й очікував отримати кешбек у розмірі 3% від цієї суми. Тобто 156% річних.
Звісно, грошей він не отримав.
«Мені не платять кешбек як і тим, хто купив сертифікати. Вони взагалі попали в неприємну ситуацію, бо можуть отоварити сертифікати по цінам, які в 5-6 разів вищі ніж в інших ювелірних мережах. Це пастка. Гроші їм ніхто не поверне, обіцяний кешбек не виплатять. Пропонують тільки вироби. У мене ціль була не вироби. «B2B» обіцяли заробіток. Казали, що буде прибуток», - розповів потерпілий.
Журналісти, які знімали сюжет про Віктора, вирішили поспілкуватися з представниками магазину. Однак, продавчині викликали охорону та поліцію, заявивши, що представники ЗМІ загрожують їх життю. Завершилась подія тим, що поліцейський побажав усім гарного дня та пішов геть.
Довідка: «B2B Jewelry» – це мережа ювелірних магазинів вінницького підприємця Миколи Гонти. Вона обіцяє покупцям їх товарів, а також сертифікатів кешбек - 182% від суми. Експерти тим часом дивуються, як вийшло, що фінансова піраміда досі успішно функціонує в Україні. Тим не менше, вони пророкують їй логічний крах.
12:41: Зеленський не готовий боротися з корупцією – Тимошенко
12:10: B2B Jewelry – Ошуканий рівнянин закликав не купувати прикраси
11:38: Ляшко запропонував назвати партію Зеленського «Слуга урода»
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