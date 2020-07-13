Ляшко запропонував назвати партію Зеленського «Слуга урода»

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Душевне відео він записав у полі з соняшниками.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, колишній депутат ВРУ Олег Ляшко опублікував на своїй сторінці у соцмережі відео. Політик відзначив, що знаходиться в Чернігівській області.
47-річний Ляшко на відео у соняшниках зазначив, що президентську фракцію «Слуга народу» треба перейменувати в «Слугу урода». Він також пояснив, чому є опозиціонером партії Володимира Зеленського. Так, Ляшко нагадав, що «слуги» хочуть розпродати чимшвидше багату українську землю.
Тим часом інтернет-спільнота вибухнула різноманітними коментарями. У Мережі нагадали, що сам Олег Ляшко не зробив багато, будучи у ВРУ.
«Який ти п*здобол...Тиж нiхрена не зробив за всi роки тiльки пиз... а щас ще щось хочеш. Ви всi там притрушенi, що зеленi, що жовтi. З вас толку,як з козла мо лока», - відзначили коментатори.
Дехто також іронічно поцікавився, що курять політичні діячі, адже на відео з’являється дим від сигарет.
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