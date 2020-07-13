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Прична – епідеміологічна ситуація в Росії та Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що Угорщина відкрила кордони для громадян РФ. Однак, якщо вони підтвердять відсутність у себе коронавірусу або за умови проходження двотижневого карантину.
Про це розповів глава офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш. Так, Росія потрапила у «жовтий» список, який підготовила епідеміологічна влада Угорщини.
Тим часом Україна знаходиться у «червоній» зоні. Це означає, що українцям в’їзд в країну взагалі заборонений. Разом з тим в’їзд заборонений громадянам Молдови, Білорусі, Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово, Північної Македонії, країн Азії, Африки та Південної Америки. Список переглядається щосереди.
11:38: Ляшко запропонував назвати партію Зеленського «Слуга урода»
10:55: Угорщина відкрила кордони для росіян та закрила для українців
09:50: РНБО представила свіжі дані щодо коронавірусу в Україні
08:04: Безнаказаний Нацкорпус здійснив новий напад на прихильників Шарія
07:01: На Київщині водій-рецидивіст відправив на той світ сім’ю
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