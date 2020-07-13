Угорщина відкрила кордони для росіян та закрила для українців

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 10:55

Прична – епідеміологічна ситуація в Росії та Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що Угорщина відкрила кордони для громадян РФ. Однак, якщо вони підтвердять відсутність у себе коронавірусу або за умови проходження двотижневого карантину.

Про це розповів глава офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш. Так, Росія потрапила у «жовтий» список, який підготовила епідеміологічна влада Угорщини.

Тим часом Україна знаходиться у «червоній» зоні. Це означає, що українцям в’їзд в країну взагалі заборонений. Разом з тим в’їзд заборонений громадянам Молдови, Білорусі, Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово, Північної Македонії, країн Азії, Африки та Південної Америки. Список переглядається щосереди.