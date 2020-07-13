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Клуб 27 – Внук Елвіса Преслі вчинив самогубство

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 10:22
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Клуб 27 – Внук Елвіса Преслі вчинив самогубство

Молодий музикант застрелився.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що син Лізи Марі Преслі та музиканта Денні Кеофа, Бенджамін Кеуф, застрелився. Тіло 27-річного онука Елвіса Преслі знайшли в його особняку у Калабасасі. Подія трапилась 12 липня. 

Таким чином Бенджамін Кеуф потрапив у так званий «Клуб-27». Мова йде про музикантів, які вчинили самогубство у віці 27 років. Мати молодого музиканта, який був дуже схожим на свого знаменитого діда, повністю спустошена такою звісткою. 

 Нагадаємо, Ліза Марі єдина дитина суперзірки Елвіса Преслі.

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