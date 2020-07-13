Клуб 27 – Внук Елвіса Преслі вчинив самогубство

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Молодий музикант застрелився.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що син Лізи Марі Преслі та музиканта Денні Кеофа, Бенджамін Кеуф, застрелився. Тіло 27-річного онука Елвіса Преслі знайшли в його особняку у Калабасасі. Подія трапилась 12 липня.
Таким чином Бенджамін Кеуф потрапив у так званий «Клуб-27». Мова йде про музикантів, які вчинили самогубство у віці 27 років. Мати молодого музиканта, який був дуже схожим на свого знаменитого діда, повністю спустошена такою звісткою.
Нагадаємо, Ліза Марі єдина дитина суперзірки Елвіса Преслі.
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