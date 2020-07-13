Клуб 27 – Внук Елвіса Преслі вчинив самогубство

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 10:22

Молодий музикант застрелився.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що син Лізи Марі Преслі та музиканта Денні Кеофа, Бенджамін Кеуф, застрелився. Тіло 27-річного онука Елвіса Преслі знайшли в його особняку у Калабасасі. Подія трапилась 12 липня.

Таким чином Бенджамін Кеуф потрапив у так званий «Клуб-27». Мова йде про музикантів, які вчинили самогубство у віці 27 років. Мати молодого музиканта, який був дуже схожим на свого знаменитого діда, повністю спустошена такою звісткою.

Нагадаємо, Ліза Марі єдина дитина суперзірки Елвіса Преслі.