РНБО представила свіжі дані щодо коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 09:50

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 13 липня в Україні 54 133 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 612 осіб. Найбільше нових випадків у Львівській області – 104.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавирусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 15 людей. За весь період спостереження 1398 осіб. Одужати вдалось 26 503 українцям.