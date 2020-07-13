РНБО представила свіжі дані щодо коронавірусу в Україні 09:50
Безнаказаний Нацкорпус здійснив новий напад на прихильників Шарія 08:04
На Київщині водій-рецидивіст відправив на той світ сім’ю 07:01
Тисну руку й обіймаю – З’явилася повна розшифровка діалогу Порошенко та Путіна 15:11
Україна мала необережність повірити в яскраву мішуру – політолог 14:31
Традиційно незаконно - На Закарпатті лісгоспи нарубали цінної деревини на 10 млн гривень 11:29
В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі 08:42
Президент Бразилії вирішив не допомагати корінним жителям під час пандемії 08:12
Власником рівненського Lamborghini виявився кандидат в «Слуги народу» 07:35
Україна вирішила купити американські ліки від коронавірусу 13:28
Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.
Новину передає «Преса України».
Станом на 13 липня в Україні 54 133 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 612 осіб. Найбільше нових випадків у Львівській області – 104.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавирусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 15 людей. За весь період спостереження 1398 осіб. Одужати вдалось 26 503 українцям.
09:50: РНБО представила свіжі дані щодо коронавірусу в Україні
08:04: Безнаказаний Нацкорпус здійснив новий напад на прихильників Шарія
07:01: На Київщині водій-рецидивіст відправив на той світ сім’ю
15:11: Тисну руку й обіймаю – З’явилася повна розшифровка діалогу Порошенко та Путіна
14:31: Україна мала необережність повірити в яскраву мішуру – політолог
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.