МОЗ надало рекомендації кінотеатрам

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Українців пускатимуть на кіносеанси, однак походи в кіно більше не будуть комфортними, як раніше.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ заявили, що під час карантину деякі області можуть відкрити у себе кінотеатри. Однак, варто дотримуватися простих рекомендацій на тлі пандемії коронавірусу.
«Рекомендацій повинні дотримуватися всі без винятку, щоб стримати поширення COVID-19», - йдеться у повідомленні.
Так, відвідувачі повинні розміщуватися в залі так, щоб поруч, попереду та ззаду були вільні місця. Групи до 4 осіб повинні розміщуватися у перших рядах. Глядачі повинні бути у захисних масках та повинні дотримуватися етикету кашлю.
«Кінотеатри повинні передбачити достатні для збирання та дезінфекції інтервали між сеансами, безконтактний контроль вхідних квитків, організувати односторонній рух в залах і тимчасово не виводити на роботу співробітників з групи ризику», - йдеться у повідомленні.
Тим часом працівникам кінотеатрів повинні вимірювати температуру, вони повинні носити захисні маски, регулярно мити руки і проводити обробку дезинфектором.
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