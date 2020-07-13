МОЗ надало рекомендації кінотеатрам

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 09:18

Українців пускатимуть на кіносеанси, однак походи в кіно більше не будуть комфортними, як раніше.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ заявили, що під час карантину деякі області можуть відкрити у себе кінотеатри. Однак, варто дотримуватися простих рекомендацій на тлі пандемії коронавірусу.

«Рекомендацій повинні дотримуватися всі без винятку, щоб стримати поширення COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Так, відвідувачі повинні розміщуватися в залі так, щоб поруч, попереду та ззаду були вільні місця. Групи до 4 осіб повинні розміщуватися у перших рядах. Глядачі повинні бути у захисних масках та повинні дотримуватися етикету кашлю.

«Кінотеатри повинні передбачити достатні для збирання та дезінфекції інтервали між сеансами, безконтактний контроль вхідних квитків, організувати односторонній рух в залах і тимчасово не виводити на роботу співробітників з групи ризику», - йдеться у повідомленні.

Тим часом працівникам кінотеатрів повинні вимірювати температуру, вони повинні носити захисні маски, регулярно мити руки і проводити обробку дезинфектором.