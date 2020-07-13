У Трампа була ідея продати Пуерто-Ріко

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 08:39

Про таку бізнес-ідею розповіла колишня виконуюча обов'язків секретаря з питань нацбезпеки США Елейн К. Дьюк.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що американський президент Дональд Трамп заговорив про можливість «дивестицій» або «продажу» острів Пуерто-Ріко. Як відомо, ним у 2017 році пронісся ураган «Марія».

Відповідну заяву зробила нині колишня виконуюча обов'язків секретаря з питань нацбезпеки Елейн К. Дьюк. В інтерв'ю для The New York Times вона зазначила, що здивувалась, почувши про наміри Трампа.

«Ви знаєте, що початкові ідеї президента були скоріше ідеями бізнесмена. Чи можемо ми передати електрику на аутсорсинг? Чи можемо ми продати острів? Або ж позбутися від цього активу?» - цими питаннями цікавився Трамп у перший рік свого президентства.

За словами Дьюк, у ті часи директор по бюджету президента Мік Малвані закликав її не бути занадто емоційною, наголошуючи, що справа в грошах.