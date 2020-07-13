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Безнаказаний Нацкорпус здійснив новий напад на прихильників Шарія

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 08:04
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Безнаказаний Нацкорпус здійснив новий напад на прихильників Шарія

Поліція Харкова продовжує демонстративно берегти зловмисників від відповідальності.

Новину передає «Преса України».

Блогер Анатолій Шарій розповів про черговий напад на його прихильників у Харкові. На цей раз націоналісти напали на голову штабу партії Шарія. У відділі комунікації поліції Харківської області зазначили, що у Шевченківському районі Харкова стались сутички між представниками горезвісного «Нацкорпусу» та представниками «Партії Шарія».

Слідчо-оперативна бригада і керівники відділу поліції виявили на місці події розмальований паркан домоволодіння і двох постраждалих 22 і 32 років. Останніх доправили до лікарні.

«Нагадаю - терористична організація Нацкорпус три тижні тому зробила спробу вбивства Микити Роженка там же, в Харкові», - зазначив Шарій у соцмережі, нагадуючи, що поліція досі нікого не затримала.

Відомо, що в сутичці задіювались зеленка та сльозогінний газ. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Обставини події встановлюються. Тим часом Анатолій Шарій зазначив, що чинний президент Володимир Зеленський, гірший за Петра Порошенка.

 

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