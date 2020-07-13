На Київщині водій-рецидивіст відправив на той світ сім’ю

Аня Мартинюк 13 липня 2020, 07:01

Одразу 4 людини згинуло через неадекватного водія. Ще одна дитина у критичному стані.

Новину передає «Преса України».

За даними «Київ оперативни», вчора, 12 липня, на Старообухівській трасі сталась смертоносна ДТП. Водій Mercedes з номерними знаками AI0999HB в‘їхав в інший Mercedes, після чого вилетів на зустрічну смугу, де відбулось зіткнення з автомобілем Hyundai. В останньому перебувало 5 осіб. На жаль, 4 людей загинуло.

«Загинула сім‘я: батько, мати, дочка (8 років) та син (10 років). Ще один син (12 років) знаходиться у лікарні», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що за кермом Mercedes перебував п’яний уродженець РФ Антон Желепа. Він також має український паспорт. Драгер показав 1,3 проміле. Повторний тест показав 1,37 проміле. Також чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння.

«Автомобіль #Mercedes (#AI0999HB) зареєстровано на жінку на ім’я Ольга Віталіївна, 1971 року народження. За кермом було бухе напівоголене тіло чоловічої статі», - відзначили у спільноті.

Виявилось, що чоловік викрав авто у жінки, в якої працював на дачі. За 20 хвилин після ДТП авто подали у розшук. Відомо, що винуватець ДТП раніше скоював подібну ДТП, в результаті якої загинула жінка. Горе-водій відбув покарання.