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Тисну руку й обіймаю – З’явилася повна розшифровка діалогу Порошенко та Путіна

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 15:11
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Тисну руку й обіймаю – З’явилася повна розшифровка діалогу Порошенко та Путіна

Стало відомо, про що говорили лідери України та РФ після боїв в Дебальцевому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, позафракційний депутат України Андрій Деркач представив нові записи плівок Петра Порошенка. Мова йде про діалог 5 президента з президентом РФ Володимиром Путіним, який відбувся 30 квітня 2015 року.

Зокрема, лідери двох країн у дружньому тоні розмовляли через 2 місяці після боїв за Дебальцеве.

 

Як можна почути на плівках, завершується діалог словами «Тисну руку. Дякую велике» збоку Петра Порошенка та «Обнімаю. До зустрічі» Володимира Путіна.

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