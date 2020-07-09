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Стало відомо, про що говорили лідери України та РФ після боїв в Дебальцевому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 липня, позафракційний депутат України Андрій Деркач представив нові записи плівок Петра Порошенка. Мова йде про діалог 5 президента з президентом РФ Володимиром Путіним, який відбувся 30 квітня 2015 року.
Зокрема, лідери двох країн у дружньому тоні розмовляли через 2 місяці після боїв за Дебальцеве.
Як можна почути на плівках, завершується діалог словами «Тисну руку. Дякую велике» збоку Петра Порошенка та «Обнімаю. До зустрічі» Володимира Путіна.
15:11: Тисну руку й обіймаю – З’явилася повна розшифровка діалогу Порошенко та Путіна
14:31: Україна мала необережність повірити в яскраву мішуру – політолог
11:29: Традиційно незаконно - На Закарпатті лісгоспи нарубали цінної деревини на 10 млн гривень
08:42: В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі
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