Україна мала необережність повірити в яскраву мішуру – політолог

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 14:31

Олександр Кочетков прокоментував політичну ситуацію в Україні. Так, він назвав її сумною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, український політолог Олександр Кочетков зазначив у соцмережі, що йому не хочеться писати про владу України, зокрема, Володимира Зеленського.

«Коли я бачу каліку, якому не допомогти, мені ніяково аналізувати його потворність. Приблизно таке ж відчуття виникає, коли дивишся, як цинічна бригада з Нацбанку, за спиною якої масштабне викачування грошей з банківської системи, множить на нуль і президента, і уряд», - зазначив він.

Політолог додав, що такі ж відчуття у нього виникають, коли «лицемір і фарисей Петро Порошенко, чиє головне досягнення - капітулянтська «мінська змова» з агресором», продовжує заявляти, що він є порятунком країни.

Кочетков додав, що зовсім сумно стає на душі, коли чинний президент Володимир Зеленський здійснює «убогі візити в регіони», наче не розуміє, що й навіщо, очікуючи закінчення невдалого дублю.

«І йому дійсно не можна допомогти. Як можна людину без слуху навчити співати. Як людину з клаустрофобію зробити спелеологом. Як боягуза перетворити в героя, а недоумка - в вченого», - додав Кочетков.

У своєму пості він зазначив, що Україна мала необережність повірити в яскраву мішуру.