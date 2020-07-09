Традиційно незаконно - На Закарпатті лісгоспи нарубали цінної деревини на 10 млн гривень

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 11:29

Трьом посадовців, які сприяли цьому, повідомлено про підозу.

Новину передає «Преса України».

У СБУ повідомили, що на Закарпатті в Ясінянському і Мокрянському державних лісництвах зафіксували незаконну вирубку деревини. Посадовці, користуючись службовим становищем, допустили вирубку дерев цінних порід.

Експерти зазначили, що своїми діями в Ясінянському лісомисливському господарстві вони завдали державі збитків на близько 7 мільйонів гривень. У Мокрянському лісництві - на 2,5 мільйона гривень.

Наразі трьом посадовцям повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.