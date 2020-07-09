Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі
  • ЄС каже Україні прямим текстом: знай своє місце, землерийка
  • Замість $10 платитимуть $3000 – Gilead наживиться на пацієнтах з Covid-19

Традиційно незаконно - На Закарпатті лісгоспи нарубали цінної деревини на 10 млн гривень

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 11:29
Версія для друку
Традиційно незаконно - На Закарпатті лісгоспи нарубали цінної деревини на 10 млн гривень

Трьом посадовців, які сприяли цьому, повідомлено про підозу.

Новину передає «Преса України».

У СБУ повідомили, що на Закарпатті в Ясінянському і Мокрянському державних лісництвах зафіксували незаконну вирубку деревини. Посадовці, користуючись службовим становищем, допустили вирубку дерев цінних порід.

Експерти зазначили, що своїми діями в Ясінянському лісомисливському господарстві вони завдали державі збитків на близько 7 мільйонів гривень.  У Мокрянському лісництві - на 2,5 мільйона гривень. 

Наразі трьом посадовцям повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції