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Трьом посадовців, які сприяли цьому, повідомлено про підозу.
Новину передає «Преса України».
У СБУ повідомили, що на Закарпатті в Ясінянському і Мокрянському державних лісництвах зафіксували незаконну вирубку деревини. Посадовці, користуючись службовим становищем, допустили вирубку дерев цінних порід.
Експерти зазначили, що своїми діями в Ясінянському лісомисливському господарстві вони завдали державі збитків на близько 7 мільйонів гривень. У Мокрянському лісництві - на 2,5 мільйона гривень.
Наразі трьом посадовцям повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.
11:29: Традиційно незаконно - На Закарпатті лісгоспи нарубали цінної деревини на 10 млн гривень
08:42: В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі
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