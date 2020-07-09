Українські кавуни побили цінові рекорди

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 10:53

За словами аналітиків, у 2019 році кавун можна було придбати за 9-10 грн/кг. Зараз ситуація інша і вона склалась не на користь покупців.

Новину передає «Преса України».

Аналітики «Інфо-Шувар» повідомили, що сезон кавунів в Україні стартував з найвищих за останні п’ять років цін на ягоду. Середня ціна на кавун українського виробництва становить 11 грн/кг.

У 2019 році вітчизняний кавун продавали за 9-10 грн/кг. Наразі на гуртовому ринку «Шувар» ціни коливаються в межах 10 – 12 грн/кг.

Нагадаємо, сезон кавунів в Україні починається у червні, а найбільше кавунів продають у липні та серпні.