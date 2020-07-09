Українські кавуни побили цінові рекорди

Традиційно незаконно - На Закарпатті лісгоспи нарубали цінної деревини на 10 млн гривень 11:29
В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі 08:42
Президент Бразилії вирішив не допомагати корінним жителям під час пандемії 08:12
Власником рівненського Lamborghini виявився кандидат в «Слуги народу» 07:35
Україна вирішила купити американські ліки від коронавірусу 13:28
Зеленський розпорядився виділити кошти потерпілим в наслідок пожеж на Луганщині 13:02
Українців жорстоко обдурили на виборах 2019 року – Тимошенко 10:57
Чорногорія прийматиме українців без тестів на COVID-19 09:45
Потенційний президент Байден пообіцяв повернути США у ВООЗ 08:40
За словами аналітиків, у 2019 році кавун можна було придбати за 9-10 грн/кг. Зараз ситуація інша і вона склалась не на користь покупців.
Новину передає «Преса України».
Аналітики «Інфо-Шувар» повідомили, що сезон кавунів в Україні стартував з найвищих за останні п’ять років цін на ягоду. Середня ціна на кавун українського виробництва становить 11 грн/кг.
У 2019 році вітчизняний кавун продавали за 9-10 грн/кг. Наразі на гуртовому ринку «Шувар» ціни коливаються в межах 10 – 12 грн/кг.
Нагадаємо, сезон кавунів в Україні починається у червні, а найбільше кавунів продають у липні та серпні.
11:29: Традиційно незаконно - На Закарпатті лісгоспи нарубали цінної деревини на 10 млн гривень
08:42: В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі
08:12: Президент Бразилії вирішив не допомагати корінним жителям під час пандемії
07:35: Власником рівненського Lamborghini виявився кандидат в «Слуги народу»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.