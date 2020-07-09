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МІнфін США оштрафував Amazon за поставки в Крим

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 10:16
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МІнфін США оштрафував Amazon за поставки в Крим

В Amazon визнали свою провину та погодились заплатити штраф.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що Міністерство фінансів США оштрафувало компанію Amazon за порушення санкцій. Як відомо, товари з Amazon відправлялись в анексований Крим, а також в Іран та Сирію.

В Amazon уже визнали свою провину та погодились сплатити штраф. До слова, він склав всього 134 523 долара. 

 

Також стало відомо, що в період з 2011 по 2018 рік люди, які знаходились у Криму, Сирії та Ірані, розміщували замовлення або вели бізнес через Amazon.

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