МІнфін США оштрафував Amazon за поставки в Крим

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В Amazon визнали свою провину та погодились заплатити штраф.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що Міністерство фінансів США оштрафувало компанію Amazon за порушення санкцій. Як відомо, товари з Amazon відправлялись в анексований Крим, а також в Іран та Сирію.
В Amazon уже визнали свою провину та погодились сплатити штраф. До слова, він склав всього 134 523 долара.
Також стало відомо, що в період з 2011 по 2018 рік люди, які знаходились у Криму, Сирії та Ірані, розміщували замовлення або вели бізнес через Amazon.
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