МІнфін США оштрафував Amazon за поставки в Крим

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 10:16

В Amazon визнали свою провину та погодились заплатити штраф.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що Міністерство фінансів США оштрафувало компанію Amazon за порушення санкцій. Як відомо, товари з Amazon відправлялись в анексований Крим, а також в Іран та Сирію.

В Amazon уже визнали свою провину та погодились сплатити штраф. До слова, він склав всього 134 523 долара.

Також стало відомо, що в період з 2011 по 2018 рік люди, які знаходились у Криму, Сирії та Ірані, розміщували замовлення або вели бізнес через Amazon.