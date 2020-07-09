ДТП за участю BMW на Рівненщині – 8 тіл на дорозі

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Водій обрав для себе занадто потужну машину.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 8 липня, на трасі Київ-Ковель-Ягодин біля села Сошники Володимирецького району сталась смертоносна ДТП. Водій BMW, житель Києва, не врахував дорожню обстановку і не обрав безпечну швидкість. Як результаті, його авто в'їхало в отару овець. 8 тварин загинули.
Поліція повідомила, що тварини переходили дорогу від пасовища. На горе-водія склали адміністративний протокол за вчинення ДТП. Власника тварин встановлюють.
08:42: В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі
08:12: Президент Бразилії вирішив не допомагати корінним жителям під час пандемії
07:35: Власником рівненського Lamborghini виявився кандидат в «Слуги народу»
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