ДТП за участю BMW на Рівненщині – 8 тіл на дорозі

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 09:46

Водій обрав для себе занадто потужну машину.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 8 липня, на трасі Київ-Ковель-Ягодин біля села Сошники Володимирецького району сталась смертоносна ДТП. Водій BMW, житель Києва, не врахував дорожню обстановку і не обрав безпечну швидкість. Як результаті, його авто в'їхало в отару овець. 8 тварин загинули.

Поліція повідомила, що тварини переходили дорогу від пасовища. На горе-водія склали адміністративний протокол за вчинення ДТП. Власника тварин встановлюють.