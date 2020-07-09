Коронавірус в Україні – Плюс 810 нових хворих

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 09:15

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 51 224 особи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 810 осіб. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 51 224 людей. З них 1327 осіб померли. За минулу добу був зафіксований 21 летальний випадок. Також за весь період одужали 23 119 пацієнтів.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Львівській області – 119 людей та місті Києві – 93 людини.