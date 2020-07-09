Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі
  • ЄС каже Україні прямим текстом: знай своє місце, землерийка
  • Замість $10 платитимуть $3000 – Gilead наживиться на пацієнтах з Covid-19

Коронавірус в Україні – Плюс 810 нових хворих

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 09:15
Версія для друку
Коронавірус в Україні – Плюс 810 нових хворих

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 51 224 особи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 810 осіб. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 51 224 людей. З них 1327 осіб померли. За минулу добу був зафіксований 21 летальний випадок. Також за весь період одужали 23 119 пацієнтів.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Львівській області – 119 людей та місті Києві – 93 людини.

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції