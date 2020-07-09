В Україні відсутній реєстр громадян з безкоштовними 2 га землі

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 08:42

Як виявилось, в Україні є чимало людей, які декілька разів оформили собі ласі шматки безкоштовної землі.

Новину передає «Преса України».

У Держгеокадастрі повідомили, що реєстру осіб, які згідно закону отримали від держави безоплатно по 2 га землі сільськогосподарського призначення, просто немає. До слова, виділенням земель займався саме Держгеокадастр.

Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко заявив, що наразі такий реєстр знаходиться на стадії створення.

«Ви не повірите, але до сьогодні в нашій державі, роздаючи сотні тисяч гектарів землі шляхом безоплатної приватизації, держава не має офіційного єдиного реєстру громадян України, які отримали безоплатно 2 гектари. Наразі триває процес створення такого реєстру», – розповів він.

За його словами, уже виявлені люди, які декілька разів отримували по 2 га безкоштовних земель. Роман Лещенко запевнив, що скоро інформація про таких осіб стане публічною.

«Суспільство має знати правду про своїх «героїв» і те, що за роки розпорядження землями Держгеокадастром тисячі гектарів кращих земель України були розграбовані. Йдеться про прибережні зони, рекреаційні зони Причорномор’я та Приазов’я, а також прекрасний природно-заповідний фонд, починаючи від мальовничих Карпат і закінчуючи Пуща-Водицею під Києвом», – наголосив Лещенко.

Нагадаємо, раніше блогер Анатолій Шарій повідомив, що в Україні активізувалися продавці землі по 900 грн. Так, вони пропонують українцям відмовитися від 2 га землі, які безкоштовно надає їм держава.