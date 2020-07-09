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Президент Бразилії вирішив не допомагати корінним жителям під час пандемії

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 08:12
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Президент Бразилії вирішив не допомагати корінним жителям під час пандемії

За словами Яїра Болсонаро, фінансування бідних суперечить суспільним інтересам.

Новину передає «Преса України».

Президент Бразилії Яїр Болсонаро наклав вето на допомогу під час пандемії COVID-19 для корінних жителів країни. Мова йде про надання чистої питної води, дезінфікуючі засоби, лікарняні ліжка.

Це означає, що під загрозою опинились 850 000 корінних жителів. Кабінет президента заявив, що положення закону, затверджені Конгресом, були «проти суспільних інтересів» і «неконституційні», адже створюють витрати для федерального уряду без нових джерел доходу для їх покриття.

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