Власником рівненського Lamborghini виявився кандидат в «Слуги народу»

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45-річний уродженець села Селець нині бізнесмен.
Новину передає «Преса України».
За даними рівненських ЗМІ, зелене Lamborghini Aventador SVJ за 15 мільйонів гривень, яке зареєстрували у Рівному, належить 45-річному Володимиру Рашовському. Чоловік, який народився у селі Селець Дубровицького району, уже катається містом Рівне та привертає до себе увагу.
Як повідомлялось раніше, дорого вартісне авто має двигун об’ємом 6,5 літрів. Всього таких авто у світі близько 1000 екземплярів. До слова, Володимир Рашовський був єдиним кандидатом від президентської партії «Слуга народу» в області, який не потрапив в ВРУ.
Очевидно, покупкою дорогого авто він зажадав прикрасити своє життя. Однак, інтернет-спільнота встигла висміяти Рашовського, зазначивши, що в нього низький рівень тестостерону і «маленький статевий орган».
«Нам бракувало беемвешників і тесл на дорозі. Тепер ще це буде задовільняти своє лібідо. Тьфу. Катайся-катайся по не зовсім гладким дорогам Рівного», - відзначили коментатори.
Довідка: Володимир Рашовський керівник фірм «Рекорд», «Мисливське господарство Горинь», «Укрдельтаторг» та засновник ТОВ «Агрофірма Рекорд».
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