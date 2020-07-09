Власником рівненського Lamborghini виявився кандидат в «Слуги народу»

Аня Мартинюк 09 липня 2020, 07:35

45-річний уродженець села Селець нині бізнесмен.

Новину передає «Преса України».

За даними рівненських ЗМІ, зелене Lamborghini Aventador SVJ за 15 мільйонів гривень, яке зареєстрували у Рівному, належить 45-річному Володимиру Рашовському. Чоловік, який народився у селі Селець Дубровицького району, уже катається містом Рівне та привертає до себе увагу.

Як повідомлялось раніше, дорого вартісне авто має двигун об’ємом 6,5 літрів. Всього таких авто у світі близько 1000 екземплярів. До слова, Володимир Рашовський був єдиним кандидатом від президентської партії «Слуга народу» в області, який не потрапив в ВРУ.

Очевидно, покупкою дорогого авто він зажадав прикрасити своє життя. Однак, інтернет-спільнота встигла висміяти Рашовського, зазначивши, що в нього низький рівень тестостерону і «маленький статевий орган».

«Нам бракувало беемвешників і тесл на дорозі. Тепер ще це буде задовільняти своє лібідо. Тьфу. Катайся-катайся по не зовсім гладким дорогам Рівного», - відзначили коментатори.

Довідка: Володимир Рашовський керівник фірм «Рекорд», «Мисливське господарство Горинь», «Укрдельтаторг» та засновник ТОВ «Агрофірма Рекорд».