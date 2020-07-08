Синоптик порадувала українців новим прогнозом

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 15:00

Погода буде сонячною й ненадовго розбавиться дощами.

Новину передає «Преса України».

9 липня в Україні все ще буде свіжо. Про це повідомила синоптик Наталія Дідденко. +20+26 градусів можна очікувати у західних, більшості центральних та північних областях. +26+29 градусів стовпчики термометрів покажуть у південній частині, в східних областях та Дніпрі.

«Дощі, переважно невеликі, можливі у четвер на Заході та Півночі України, а також на Вінниччині, місцями грози. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде суха сонячна погода», - уточнила вона.

У столиці тим часом пройде невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть +23, +24 градуси. За прогнозом Діденко, четвер та п’ятниця в Україні знову стануть спекотнішими.