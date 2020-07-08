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В ОРДЛО настала екологічна катастрофа - Казанський

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 14:38
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В ОРДЛО настала екологічна катастрофа - Казанський

На Луганщині мліють водосховища та ставки. Також пересихають річки.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Денис Казанський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що в ОРДЛО настала екологічна катастрофа. У своєму блозі він зазначив, що про її можливе настання було попереджено ще в 2014 році.

За його словами, відбулось мління водосховищ і ставків. Також пересихають річки. Причина такого ходу подій - знищення шахт і шахтних водовідливів.

«На Донбасі за сотні років видобутку вугілля було побудовано складну систему водовідливів, на утримання якої йшло багато грошей. Регіон зритий штольнями і виробками, з яких необхідно було відкачувати величезні обсяги води. Але тепер шахти затоплюються, насоси відключають і здають на метал», - розповів він.

Казанський уточнив, що в Алчевську зникає Ісаківське водосховище. Бойовики, які тимчасово орудують на Донбасі, раніше замовчували проблему, проте, коли вона досягла критичного рівня, так зване «Мінприроди ЛНР» забило тривогу.

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