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Показав приклад – Зеленський продав свою землю

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 14:06
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Показав приклад – Зеленський продав свою землю

За землю та нерухомість на ній він отримав понад 13 мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський вніс в свою декларацію 13,47 млн гривень доходу. Саме стільки український лідер отримав від продажу нерухомості та земельної ділянки.

Такі дані були внесені в декларацію 7 липня. Відомо, що президент продав за 1,356 млн грн. земельну ділянку Валентині Кисіль. Також їй дісталась нерухомість за 12,114 млн грн.

Нагадаємо, за рік президентства доходи сім’ї Володимира Зеленського збільшилися на 14 мільйонів гривень.

 

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