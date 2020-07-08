Україна вирішила купити американські ліки від коронавірусу

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 13:28

Мова йде про «Ремдесівір», який американцям продають за понад 3000 доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що наразі йдуть переговори щодо закупки для України американського противірусного препарату «Ремдесівір», який можна використовувати для лікування пацієнтів з Covid-19.

Також зазначається, що українська сторона домовилась про закупку препарату для 8000 хворих. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Препарат «Ремдесівір» був відразу ж включений в протокол лікування українськими фахівцями. Я вважаю, що у нас хороший протокол, і ми це можемо побачити по ефективності лікування - за показниками і відсотку летальності, який найнижчий в Європі», - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американська компанія вирішила нагріти руки на «Ремдесівірі», продаючи його дуже дорого навіть самим американцям.