Україна вирішила купити американські ліки від коронавірусу

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Мова йде про «Ремдесівір», який американцям продають за понад 3000 доларів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що наразі йдуть переговори щодо закупки для України американського противірусного препарату «Ремдесівір», який можна використовувати для лікування пацієнтів з Covid-19.
Також зазначається, що українська сторона домовилась про закупку препарату для 8000 хворих. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
«Препарат «Ремдесівір» був відразу ж включений в протокол лікування українськими фахівцями. Я вважаю, що у нас хороший протокол, і ми це можемо побачити по ефективності лікування - за показниками і відсотку летальності, який найнижчий в Європі», - заявив Степанов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що американська компанія вирішила нагріти руки на «Ремдесівірі», продаючи його дуже дорого навіть самим американцям.
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