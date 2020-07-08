Зеленський розпорядився виділити кошти потерпілим в наслідок пожеж на Луганщині

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 13:02

Кожна сім'я, яка втратила житло, отримає по 300 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, український президент Володимир Зеленський прибув в Новоайдарський район Луганської області, де вирують пожежі. Лідер країни заявив, що кожна сім’я, яка втратила дах над головою в результаті лісових пожеж отримає по 300 000 грн. По 20 тисяч гривень допомоги отримають люди, які опинилися у такій ситуації.

«Наша обласна державна адміністрація також допоможе. Ми проговоримо з урядом і виділимо кожній людині окремо ще по 20 тис. грн для підтримки у цій ситуації. Окрема сума буде виділена на загиблих», - уточнив він.

Володимир Зеленський також розпорядився задіяти авіацію для гасіння пожеж. Відомо, що питаннями переселення людей займається голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. Останній встиг заявити Зеленському, що авіація раніше не застосовувалась для гасіння пожеж, оскільки є ризик, що бойовики Путіна почнуть атакувати.

Нагадаємо, пожежі в районі села Осколонівка, Капітанове і Муратово Новоайдарського району Луганської області на території Борівського, Охтирського та Капітанівського лісництва виникли 6 липня.