Україна вирішила купити американські ліки від коронавірусу 13:28
Зеленський розпорядився виділити кошти потерпілим в наслідок пожеж на Луганщині 13:02
Українців жорстоко обдурили на виборах 2019 року – Тимошенко 10:57
Чорногорія прийматиме українців без тестів на COVID-19 09:45
Потенційний президент Байден пообіцяв повернути США у ВООЗ 08:40
З нагородами Путіна – У Києві затримали спецслужбовців з Росії 07:34
Австрієць влаштував біля Вінниці агентство для зйомок непристройного контенту з дітьми 15:07
У Києві медики Центру мікрохірургії ока вийшли на протест 14:08
Ризикнули поплатитись свободою – На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти» 13:36
Аксьонов назвав кількість хворих на коронавірус у Криму 12:42
Названо 3 країни, які найбільше цікавлять українців під час пандемії 12:07
Порошенко пояснив, чому Донецьк не звільнили в 2014 році 11:03
1,3 мільйона японців готуються до евакуації через повінь 10:28
Кожна сім'я, яка втратила житло, отримає по 300 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, український президент Володимир Зеленський прибув в Новоайдарський район Луганської області, де вирують пожежі. Лідер країни заявив, що кожна сім’я, яка втратила дах над головою в результаті лісових пожеж отримає по 300 000 грн. По 20 тисяч гривень допомоги отримають люди, які опинилися у такій ситуації.
«Наша обласна державна адміністрація також допоможе. Ми проговоримо з урядом і виділимо кожній людині окремо ще по 20 тис. грн для підтримки у цій ситуації. Окрема сума буде виділена на загиблих», - уточнив він.
Володимир Зеленський також розпорядився задіяти авіацію для гасіння пожеж. Відомо, що питаннями переселення людей займається голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. Останній встиг заявити Зеленському, що авіація раніше не застосовувалась для гасіння пожеж, оскільки є ризик, що бойовики Путіна почнуть атакувати.
Нагадаємо, пожежі в районі села Осколонівка, Капітанове і Муратово Новоайдарського району Луганської області на території Борівського, Охтирського та Капітанівського лісництва виникли 6 липня.
13:28: Україна вирішила купити американські ліки від коронавірусу
13:02: Зеленський розпорядився виділити кошти потерпілим в наслідок пожеж на Луганщині
12:27: СБУ замовила вбивство Шарія
10:57: Українців жорстоко обдурили на виборах 2019 року – Тимошенко
10:19: Коронавірус доcі в ділі – В Україні побільшало хворих
09:45: Чорногорія прийматиме українців без тестів на COVID-19
08:40: Потенційний президент Байден пообіцяв повернути США у ВООЗ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.