СБУ замовила вбивство Шарія

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Про це розповів сам Анатолій Шарій, представивши відповідні докази.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, блогер Анатолій Шарій представив на своєму каналі інформацію, яка слугує доказом того, що Офіс президента України замовив його вбивство. За словами Шарія, організовувала вбивство СБУ.
Так, Шарій представив аудіо запис, на якому розшукуваний в Україні злочинець Олександр Золотухін, який перебуває в Іспанії, заявляє, що отримав розпорядження вбити блогера. Однак, він звернувся в іспанську поліцію.
У своєму відео Шарій детально розповів, хто з організаторів має безпосереднє відношення до Офісу президента України.
В Офісі президента відреагували на такі заяви, зазначивши журналістам, що Шарій намагається ліпити якісь вигідні йому історії.
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