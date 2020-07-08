Українців жорстоко обдурили на виборах 2019 року – Тимошенко

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 10:57

Депутат ВРУ заявила, що країна буде імпортувати абсолютно усе.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила в ефірі каналу «112 Україна», де зробила гучну заяву. За словами народної обраниці, українців «жорстоко обдурили» на президентських виборах навесні 2019 року.

Тимошенко заявила, що скоро Україна буде імпортувати все. Зокрема, зараз Україною імпортуються картопля і фрукти попри свою унікальну землю.

«Ми готуємося до того моменту, коли люди розберуться, як їх жорстоко обдурили на минулих президентських виборах», - заявила вона.

За словами політика, її команда уже готує антикризовий план по виходу з цієї ситуації.