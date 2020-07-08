Коронавірус доcі в ділі – В Україні побільшало хворих

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 10:19

У МОЗ заявили, що за добу кількість нових лабораторно підтверджених випадків склала 807 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні знову різко збільшилась кількість нових хворих на коронавірус. А саме на 807 до 50 414 лабораторно підтверджених випадків. За добу померло 23 людини. За весь період спостереження за ситуацією з коронавірусом в країні – 1306.

У Києві за добу зафіксували 114 нових випадків. Всього тут 5779 випадків захворювання. У Київській області 44 нових випадки та 2853 випадків всього. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 2002 випадки;

Волинська область — 2825 випадків;

Дніпропетровська область — 1120 випадків;

Донецька область — 713 випадків;

Житомирська область — 1484 випадки;

Закарпатська область — 3533 випадки;

Запорізька область — 599 випадків;

Івано-Франківська область — 2797 випадків;

Кіровоградська область — 664 випадки;

Львівська область — 6562 випадки;

Луганська область — 87 випадків;

Миколаївська область — 463 випадки;

Одеська область — 1984 випадки;

Полтавська область — 326 випадків;

Рівненська область — 4304 випадки;

Сумська область — 323 випадки;

Тернопільська область — 2142 випадки;

Харківська область — 2466 випадків;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 863 випадки;

Чернівецька область — 5051 випадок;

Черкаська область — 695 випадків;

Чернігівська область — 578 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій не доступні.