Коронавірус доcі в ділі – В Україні побільшало хворих

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У МОЗ заявили, що за добу кількість нових лабораторно підтверджених випадків склала 807 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні знову різко збільшилась кількість нових хворих на коронавірус. А саме на 807 до 50 414 лабораторно підтверджених випадків. За добу померло 23 людини. За весь період спостереження за ситуацією з коронавірусом в країні – 1306.
У Києві за добу зафіксували 114 нових випадків. Всього тут 5779 випадків захворювання. У Київській області 44 нових випадки та 2853 випадків всього. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 2002 випадки;
Волинська область — 2825 випадків;
Дніпропетровська область — 1120 випадків;
Донецька область — 713 випадків;
Житомирська область — 1484 випадки;
Закарпатська область — 3533 випадки;
Запорізька область — 599 випадків;
Івано-Франківська область — 2797 випадків;
Кіровоградська область — 664 випадки;
Львівська область — 6562 випадки;
Луганська область — 87 випадків;
Миколаївська область — 463 випадки;
Одеська область — 1984 випадки;
Полтавська область — 326 випадків;
Рівненська область — 4304 випадки;
Сумська область — 323 випадки;
Тернопільська область — 2142 випадки;
Харківська область — 2466 випадків;
Херсонська область — 201 випадок;
Хмельницька область — 863 випадки;
Чернівецька область — 5051 випадок;
Черкаська область — 695 випадків;
Чернігівська область — 578 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій не доступні.
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