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Чорногорія прийматиме українців без тестів на COVID-19

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 09:45
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Чорногорія прийматиме українців без тестів на COVID-19

Доаткові обмеження для туристів були остаточно зняті. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що Чорногорія додала Україну у так званий зелений список країн, громадянам яких не треба демонструвати свіжий результат тесту на COVID-19. Про це йдеться на сайті Інституту громадського здоров'я Чорногорії.

Також інформацію підтвердили в посольстві України в Чорногорії.

«Інститут громадського здоров'я Чорногорії включив Україну в "зелений" список країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо», - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, раніше Чорногорія погодилася приймати у себе туристів з України, однак, за наявності результату тесту на коронавірус.

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