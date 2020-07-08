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Доаткові обмеження для туристів були остаточно зняті.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що Чорногорія додала Україну у так званий зелений список країн, громадянам яких не треба демонструвати свіжий результат тесту на COVID-19. Про це йдеться на сайті Інституту громадського здоров'я Чорногорії.
Також інформацію підтвердили в посольстві України в Чорногорії.
«Інститут громадського здоров'я Чорногорії включив Україну в "зелений" список країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо», - йдеться в повідомленні посольства.
Нагадаємо, раніше Чорногорія погодилася приймати у себе туристів з України, однак, за наявності результату тесту на коронавірус.
09:45: Чорногорія прийматиме українців без тестів на COVID-19
08:40: Потенційний президент Байден пообіцяв повернути США у ВООЗ
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