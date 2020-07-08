Чорногорія прийматиме українців без тестів на COVID-19

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 09:45

Доаткові обмеження для туристів були остаточно зняті.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що Чорногорія додала Україну у так званий зелений список країн, громадянам яких не треба демонструвати свіжий результат тесту на COVID-19. Про це йдеться на сайті Інституту громадського здоров'я Чорногорії.

Також інформацію підтвердили в посольстві України в Чорногорії.

«Інститут громадського здоров'я Чорногорії включив Україну в "зелений" список країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо», - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, раніше Чорногорія погодилася приймати у себе туристів з України, однак, за наявності результату тесту на коронавірус.