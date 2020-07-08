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Потяги зіткнулись лоб в лоб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що у Чехії зіткнулися два пасажирські потяги на лінії між Пернинк і Новим Гамра в районі Карлових Вар. Один потяг прямував в Карлові Вари з німецького Йохангеоргенштадта, а другий - в зворотному напрямку.
Подія трапилась днем раніше близько 15:00. На жаль, дві людини загинули. Ще близько 30 постраждали. До слова, чеські ЗМІ повідомили, що загиблих троє.
Наразі посольство України в Чехії з'ясовує, чи були серед постраждалих громадяни України.
09:45: Чорногорія прийматиме українців без тестів на COVID-19
08:40: Потенційний президент Байден пообіцяв повернути США у ВООЗ
07:34: З нагородами Путіна – У Києві затримали спецслужбовців з Росії
15:07: Австрієць влаштував біля Вінниці агентство для зйомок непристройного контенту з дітьми
14:08: У Києві медики Центру мікрохірургії ока вийшли на протест
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