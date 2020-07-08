Аня Мартинюк 08 липня 2020, 09:16

Потяги зіткнулись лоб в лоб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що у Чехії зіткнулися два пасажирські потяги на лінії між Пернинк і Новим Гамра в районі Карлових Вар. Один потяг прямував в Карлові Вари з німецького Йохангеоргенштадта, а другий - в зворотному напрямку.

Подія трапилась днем раніше близько 15:00. На жаль, дві людини загинули. Ще близько 30 постраждали. До слова, чеські ЗМІ повідомили, що загиблих троє.

Наразі посольство України в Чехії з'ясовує, чи були серед постраждалих громадяни України.