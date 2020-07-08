Потенційний президент Байден пообіцяв повернути США у ВООЗ

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 08:40

Джо Байден зробив чергову передвиборчу обіцянку. Він вирішив йти наперекіс дій Дональда Трампа.

Новину передає «Преса України».

Демократ Джо Байден, який буде боротися за крісло президента США, заявив, що йому не подобається рішення Дональда Трампа розірвати відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Тому політик пообіцяв повернути США в ВООЗ в перший день свого президентства.

«Американці знаходяться в безпеці, коли Америка бере участь в зміцненні глобального здоров'я. У перший день свого президентства я поверну США в ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені», - зазначив він на своїй сторінці у соцмережі.

Як повідомлялось раніше, за крісло президента США також боротиметься репер Каньє Увест. За словами експертів, репер потенційно може забрати значну частину голосів у Байдена.