Гігантський град випав в Ізмаїлі

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На жаль, опади встигли наробити біди.
Новину передає «Преса України».
7 липня південну частину Одеської області накрила негода. Сильна злива та град наробили біди, зокрема, в місті Ізмаїл.
«У другій половині дня, лютував ураган - вітер швидкістю більше 20 м/с повалив дерева в місті, обірвав лінії електропередач, а град, розміром з перепелине яйце, пошкодив автомобілі, розбив скло в квартирах, знищив урожай», - відзначили місцеві ЗМІ.
Як зазначається, град знищив урожай винограду, літніх овочів, інжиру. Тим часом жителі Ізмаїлу діляться фотографіями наслідками негоди. На них видно доволі великого розміру град, обірвані листя дерев та гілки.
Тим не менше, обійшлось без потерпілих.
08:40: Потенційний президент Байден пообіцяв повернути США у ВООЗ
07:34: З нагородами Путіна – У Києві затримали спецслужбовців з Росії
15:07: Австрієць влаштував біля Вінниці агентство для зйомок непристройного контенту з дітьми
14:08: У Києві медики Центру мікрохірургії ока вийшли на протест
13:36: Ризикнули поплатитись свободою – На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти»
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