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Двоє чоловіків готувались вчинити ряд тяжких злочинів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що поліція затримала у столиці України 2 громадян Росії. Вони прибули в Україну для здійснення серії тяжких злочинів. Затримання оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань міста Києва відбулось 7 липня в Шевченківському районі Києва.
«За наявними даними, вони були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах в різних країнах. За це їм навіть були вручені державні нагороди РФ», - зазначили у прес-службі поліції.
Зокрема, було встановлено автомобіль, на якому могли пересуватися представники російських спецслужб. Наразі готуються матеріали для їх примусового видворення за межі української держави.
08:40: Потенційний президент Байден пообіцяв повернути США у ВООЗ
07:34: З нагородами Путіна – У Києві затримали спецслужбовців з Росії
15:07: Австрієць влаштував біля Вінниці агентство для зйомок непристройного контенту з дітьми
14:08: У Києві медики Центру мікрохірургії ока вийшли на протест
13:36: Ризикнули поплатитись свободою – На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти»
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