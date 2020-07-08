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З нагородами Путіна – У Києві затримали спецслужбовців з Росії

Аня Мартинюк 08 липня 2020, 07:34
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З нагородами Путіна – У Києві затримали спецслужбовців з Росії

Двоє чоловіків готувались вчинити ряд тяжких злочинів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що поліція затримала у столиці України 2 громадян Росії. Вони прибули в Україну для здійснення серії тяжких злочинів. Затримання оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань міста Києва відбулось 7 липня в Шевченківському районі Києва.

«За наявними даними, вони були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах в різних країнах. За це їм навіть були вручені державні нагороди РФ», - зазначили у прес-службі поліції.

Зокрема, було встановлено автомобіль, на якому могли пересуватися представники російських спецслужб. Наразі готуються матеріали для їх примусового видворення за межі української держави.

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